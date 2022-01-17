Общество

Губернатор поздравил жителей Великолукского района с 78-летием освобождения от фашистов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Великолукского района с 78-летием освобождения от фашистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

По случаю годовщины освобождения Великолукского района от немецко-фашистских захватчиков глава региона обратился к жителям муниципалитета. Михаил Ведерников назвал 18 января 1944 года важным и знаменательным днем для Великолукского района - 78 лет назад советские войска освободили эту землю от врага.

«В годы Великой Отечественной войны уроженцы района отважно сражались на всех фронтах, освобождая города и села нашей страны. В тылу яростное сопротивление захватчикам оказывали партизаны и подпольщики, проявляя невиданные стойкость и героизм», - отметил глава региона.

Более 11 тысяч местных жителей погибли от рук фашистов и их пособников. Псковичи чтят память всех, кто сражался за освобождение Великолукской земли, кто отдал свою жизнь ради защиты страны. Ни пытками, ни угрозами, ни страхом смерти врагу не удалось сломить волю людей и веру в Великую Победу, продолжил губернатор.

«Самые искренние слова благодарности всем ныне живущим ветеранам, узникам концлагерей, детям войны, труженикам тыла, героям мирного труда, которые обеспечили благополучие и процветание родного края. Мы сделаем все, чтобы нынешние и будущие поколения помнили и чтили ваш героический подвиг. Желаю всем жителям Великолукского района мира и добра, крепкого здоровья, радости, благополучия и успехов в делах на благо родного края!» - сказал Михаил Ведерников.