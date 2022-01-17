Общество

Налоговики объяснили псковичам, что делать при блокировке счета

Псковичам рассказали, что делать, если налоговый орган заблокировал счет из-за неисполнения обязанностей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по региону, блокировка счетов – мера, которая предусматривается статьей 76 Налогового Кодекса РФ и применяется в случае неисполнения налогоплательщиком обязанностей. В том числе принять эту меру могут из-за неуплаты сумм исчисленных налогов и сборов, а также отсутствия налоговой отчетности в установленные законом сроки.

Заявить о разблокировке расчетного счета налогоплательщик может из своего «Личного кабинета». Для этого в сервисах ФНС России «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет юридического лица» доступен новый функционал, позволяющий онлайн представлять в налоговый орган заявление об отмене решения о приостановлении операций по счетам.

В «Личном кабинете» пользователю необходимо перейти на страницу «Мои налоги», затем в блоке «Общая задолженность» перейти по ссылке «Решения о приостановлении операций по счетам», где представлена таблица с аналогичным названием. Далее в списке таблицы выделить запись с нужным решением и нажать на кнопку «Направить заявление об отмене приостановления операций по счетам», в поле «Содержание» ввести текст заявления. В конце останется прикрепить файл-вложение со сканами документов, подтверждающих уплату задолженности и нажать кнопку «Отправить».