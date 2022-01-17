Общество

Школьный музей в Великих Луках признали одним из лучших на Северо-Западе

Конкурс следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат» прошел в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии, поисковый отряд «Патриот» музея школы №9 города Великие Луки стал победителем всероссийского конкурса и занял третье призовое место среди музеев Северо-Западного федерального округа.

В школе поисковый отряд появился 1 сентября 2020 года по инициативе членов поискового отряда «Штурм», учителей и учащихся школы. Участники занимаются установлением имен бойцов, погибших при защите города Великие Луки и Великолукского района и захороненных на территории муниципального образования, а также установлением боевого пути погибших бойцов и поиском их родственников.

В частности поисковый отряд «Патриот» оказал помощь в создании экспозиции школьного музея и в его открытии 9 декабря 2020 года. Он принял участие в поиске родственников солдат, останки которых были найдены в результате полевых экспедиций «Штурма», а также в вахте памяти в Локнянском районе.

Основной фонд музея школы №9 составляют предметы, найденные членами этого отряда. В музее представлены предметы быта, личные вещи, предметы одежды и обуви, медицинские принадлежности, использованные гильзы, автоматные ленты, листовки. Также есть реконструкция блиндажа, в котором находятся предметы, используемые бойцами (гильза-светильник, гармошка, котелки, телефон, офицерский планшет, умывальник).

Все предметы, представленные в музее, подлинные. Отдельная экспозиция посвящена воинам, останки которых были отрядом. Представлены и фотографии бойцов, чьи родственники были установлены в результате работы с архивами.

Всего участие в конкурсе приняли школьные музеи из 69 регионов страны.