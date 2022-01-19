Общество

Псковские приставы разъяснили новый порядок общения коллекторов с близкими должника

Родственники должников по закону могут не соглашаться на общение с коллекторами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Судебные приставы напомнили об изменении порядка взаимодействия коллекторов с членами семьи, соседями, родственниками должника и иными лицами. Чтобы контактировать с ними по поводу просроченной задолженности, кредиторам или коллекторам теперь необходимо получить письменное согласие этих людей. Оно оформляется отдельным документом. Ранее его давал сам должник, а указанные люди могли лишь выразить свое несогласие. Теперь родственники должника, соседи и иные лица могут также отозвать согласие. До внесения изменений в закон это право было только у должника.

Подробнее ознакомиться с нововведениями можно, прочитав текст Федерального закона от 01.07.2021 № 254-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"».

«Если вы считаете, что действия, предпринимаемые коллекторскими организациями по взысканию задолженности, нарушают требования действующего законодательства или с вами взаимодействует лицо, не включенное в государственный реестр, вы вправе обратиться непосредственно в УФССП России по Псковской области с заявлением о проведении проверки либо направить его в письменном виде», - отметили в пресс-службе управления.

К заявлению необходимо приложить дополнительные документы в подтверждение доводов. Направить его можно в отдел правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности управления по адресу: Псков, ул. Текстильная, 3, по электронной почте: mail@r60.fssprus.ru.