Общество

Псковичи стали чаще сообщать о наличии QR-кода в своих резюме

Жители Псковской области в 6 раз чаще стали упоминать наличие QR-кода и вакцинацию в своих резюме, а также считать это преимуществом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

За неполный первый месяц 2022 года соискатели из Псковской области стали упоминать прохождение вакцинации и получение QR-кода в 6 раз чаще, чем за весь декабрь 2021. В целом с начала года почти 9 000 россиян указали в своих резюме, что прошли вакцинацию и имеют QR-код – соискатели все чаще упоминают только эту информацию в разделе о себе как существенное преимущество перед остальными кандидатами, добавили в пресс-службе компании.

По числу соискателей, указавших информацию о наличии QR-кода и прохождении вакцинации, жители СЗФО (и в том числе из Псковской области) находятся на втором месте по стране после москвичей. В целом в регионах СЗФО за последнее время более 3 000 работников указали такую информацию.

Чаще других о наличии QR-кода сообщают местные соискатели, которые ищут работу в сфере медицины (14% резюме), административный персонал (13% резюме), кандидаты из сферы продаж (11%), а также соискатели из области производства (8%) и управления персоналом (6% резюме).

В то же время меньше всего упоминают о наличии QR-кода как преимуществе соискатели, ищущие работу в сфере «Добыча сырья», «Закупки», а также представители из сферы рабочего персонала и госслужащие – на этих соискателей приходится менее 1% резюме за последний месяц с указанием QR-кода, отметили в пресс-службе компании.

«Интересный момент также заключается в том, что соискатели, указывающие в информации о себе наличие QR-кода или сертификата о вакцинации, как правило, запрашивают зарплату выше на 5 000 рублей, чем соискатели без QR-кода. Так, почти 32% жителей СЗФО, в том числе из Псковской области, с QR-кодами хотят получать от 60 000 рублей, 18% от 80 000 рублей, еще 10% ожидают зарплату от 100 000 рублей», - добавили в пресс-службе.

Чаще всего о наличии QR-кода сообщают в резюме соискатели, имеющие опыт работы от 6 лет (более половины кандидатов или 66%), а также соискатели с высшим образованием (68% резюме). Примечательно и то, что женщины-соискательницы считают наличие QR-кода преимуществом чаще, чем мужчины: 65% соискательниц из СЗФО указали о себе такую информацию против 35% мужчин.