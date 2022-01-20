Общество

Общественники посетили исправительные учреждения Себежского района

Председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Эдуард Малин и его заместитель Андрей Холмов посетили исправительные колонии № 3 и № 6, расположенные в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Общественников сопровождали временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов и прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области Константин Аброськин.

Главной целью посещения стала проверка надлежащих условий содержания осужденных, коммунально-бытовое обеспечение, организация питания и качество оказания квалифицированной медицинской помощи.

В ходе обхода каждого учреждения правозащитники и представители прокуратуры посетили производственную и жилую зоны, помещения ШИЗО и ПКТ, оценили ассортимент представленной продукции в магазине, в котором осужденные имеют возможность совершать покупки, побывали в медицинских частях, общежитиях отрядов осужденных, в том числе для содержания лиц с ограничениями по здоровью.

В рамках визита в исправительные колонии представители общественности, надзорного органа и пенитенциарного ведомства проводили опрос осужденных об условиях содержания. В ходе бесед на поступающие вопросы давались разъяснения, касающиеся порядка отбывания наказания. Аспекты, требующие более тщательного изучения, были зафиксированы для дальнейшей правовой оценки. Также был проведен прием по личным вопросам.