Общество

Служебные записки немецких солдат из Невельского района опубликовал архив

Служебные записки немецких солдат из Невельского района опубликовали псковские архивисты. Информация размещена на странице Государственного архива Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«В эти дни школьники Псковской области готовят свои работы на всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности». Мы уже рассказывали о нем, и предлагаем вновь и вновь обращаться к архивным документам для подготовки конкурсных текстов. Сегодня речь пойдет о материалах Невельского района», - добавили архивисты.

Они представили служебную записку младшего сержанта командира отряда подразделения в Невеле Ризеля в отделение тайной полевой полиции 703. В ней - обращение о необходимости выдачи денег откомандированным к подразделению «истребителям партизанских отрядов». Документ датирован 17 июля 1943 года. Оригинал хранится в ЦА ФСБ России.

Еще один документ - служебная записка комиссара полевой полиции, командира Отделения тайной полевой полиции 703 Дюхрена в подразделение в городе Невеле о передаче фельдфебелю Хефигу денег для тех самых «истребителей». Дата составления записки - 23 июля 1943 года.

Оба документа составлены на немецком языке. В одном из них также приводятся фамилии тех, для кого выделялись деньги.

Увидеть эти и другие материалы о периоде оккупации можно на сайте «Без срока давности», созданного специалистами Государственного архива Псковской области, перейдя по ссылке.

На сайте также размещены документы о событиях в Орловской, Тульской, Московской областях. В перспективе появятся материалы и других регионов.