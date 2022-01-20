Общество

«Беседка»: Зоозащитная деятельность в Пскове — итоги и планы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 20 января. Гостем студии стала руководитель автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» Мария Величко.

Как пункт передержки собак выживает этой зимой? Что зоозащитники успели сделать в 2021 году в рамках реализации президентского гранта? Каковы планы на 2022 год? Как избежать повторения резонансного эпизода с расстрелом собак в Гдовском районе? Об этом и многом другом с Марией Величко побеседовал Дмитрий Иванов.