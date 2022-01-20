Общество

Сюжет о гдовском центре помощи аистам стал частью швейцарского фильма

Эпизод, снятый в волонтерском центре «Дом белого аиста» в Гдовском районе, вошел в документальный фильм Роджера Бруннера и Кристофа Францена «То самое небо – вдоль российско-балтийской границы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Видео: телеканал 3sat

Съемочная группа швейцарского телевидения посетила аистиный центр в сентябре 2021 года. Телевизионщики снимали фильм о людях, живущих по обе стороны границы между Россией и странами Балтии. В картине планировалось показать новый мемориал Александру Невскому в Самолве, Чудское озеро, центр «Дом белого аиста», а также фермера Александра Конашенкова.

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«Вот этот сюжет со словами: "Птицы летают, границ не знают. Люди, глупые люди, придумали какие-то границы. Бесконечные войны устраивают, воют. Зачем? Если можно просто воспитывать детей, растить хлеб и спасать вот таких прекрасных птиц!" вошел в большой документальный фильм Роджера Бруннера и Кристофа Францена "То самое небо – вдоль российско-балтийской границы", подготовленный телеканалом 3sat в конце прошлого года», - рассказали в центре «Дом белого аиста».