Культура

Съемочная группа швейцарского телевидения работает в Гдовском районе

Достопримечательности Гдовского района попадут в фильм швейцарского телевидения. Об этом сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Граждане Гдовского края»

Съемочная группа швейцарского телевидения снимает фильм о людях, живущих по обе стороны границы между Россией и странами Балтии. В будущей картине будут показаны новый мемориал Александру Невскому в Самолве, Чудское озеро, центр «Дом белого аиста», а также фермер Александр Конашенков.

Напомним, в воскресенье, 19 сентября, зарубежные гости посетили волонтерский центр помощи аистам в деревне Низовицы.