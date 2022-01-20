Общество

Чемпионат России по воздухоплаванию пройдет в Великих Луках в июне

Чемпионат России по воздухоплавательному спорту пройдет в Великих Луках в июне. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

«Отличные новости! В этом году федерация воздухоплавательного спорта вновь доверила нашему городу проведение рейтингового мероприятия – Чемпионата России по воздухоплавательному спорту», - отметил он.

Так, мероприятие пройдет в рамках 26-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках с 11 по 17 июня. Оргкомитет встречи, по словам главы города, уже начал подготовку. Сейчас уже определили спортивного директора, которым станет сын знаменитого отечественного воздухоплавателя Льва Маврина – Александр Маврин. Генеральным спонсором встречи вновь выступит компания «Газпром».

«Всесторонняя поддержка и помощь "Газпрома" позволяет уже более десяти лет создавать для аэронавтов достойные условия в ходе проведения встречи, придавать новый импульс развитию российского воздухоплавания и дарить зрителям яркие и незабываемые впечатления!» - добавил Николай Козловский.