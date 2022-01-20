Общество

Мария Величко о собаках из приюта: Такую лавину любви вы никогда не получите

Собаки, которые большую часть своей жизни прожили в зооприюте, особенно тепло относятся к новым хозяевам. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала руководитель автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» Мария Величко.

«Вы не представляете, как собаки, которые в приюте прожили всю жизнь, любят своих новых хозяев. Ведь в приюте они думали, что не достойны другой жизни. Когда вы берете такую собаку и начинаете с ней срастаться, вы получаете такую лавину любви, какую не получите больше никогда и ниоткуда», — сказала Мария Величко.

По ее словам, это относится к собакам в возрасте от одного года. Руководитель «Шанса» заметила, что, вопреки стереотипам, из приюта не всегда стремятся забрать щенков. «Вырастить собачку из щенка — это тяжелый труд, не все его, к сожалению, проходят, ведь это лужи, "погрызы", да еще и не всегда понятно, особенно по дворняжкам, какого размера в итоге будет животное. Поэтому опытные люди с удовольствием берут из приюта собак от года до трех», — пояснила Мария Величко.

«У нас нет задачи пристроить всех собак. Когда человек приходит в приют с целью взять питомца, мы всегда спрашиваем, чего именно будущий хозяин хочет от собаки, и подыскиваем подходящие ему варианты. Любовь должна быть с двух сторон, не нужно, чтобы люди мучились с собакой, и чтобы собаки мучились с людьми. Чтобы этого избежать, мы внимательно формируем пары», — добавила зоозащитник.