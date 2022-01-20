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Общество

Празднование Крещения состоялось в исправительных колониях Псковской области

20.01.2022 21:40|ПсковКомментариев: 0

Празднование Крещения состоялось в исправительных колониях Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

Священнослужители, окормляющие приходы осужденных, посетили храмы исправительных колоний и следственных изоляторов, отслужили литургию, провели обряд освещения воды и объяснили, как правильно ее использовать. Для желающих поучаствовать в крещенских купаниях оборудовали купели и специальные места для ритуала.

В рамках празднования для осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН России по Псковской области, прошли лекции об истории и традициях одного из главных событий христианского мира. Значение праздника и связанные с ним обычаи обсудили и в учебно-консультационном пункте СИЗО-1. Классный руководитель УКП Наталья Афанасьева подготовила и провела для учащихся тематический урок «От Рождества до Крещения».

«Празднование Крещения Господня в учреждениях региона – традиция. Приобщение к религии способствует возвращению людей, преступивших закон, к истокам нравственности и духовному выздоровлению, позволяя стать на путь законопослушного поведения, положительно влияет на морально-психологический климат в исправительных учреждениях», – отметил начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин.

Теги: #крещение #СИЗО #ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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