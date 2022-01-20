Общество

Оружие и электрошокеры пытались пронести в суд псковичи в 2021 году

Более 1500 запрещенных предметов пытались пронести с собой посетители судов и зданий ОСП Псковской области в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

В прошедшем году судебные приставы выявили и пресекли попытки проноса 1525 запрещенных предметов. Посетителей с опасными предметами не допускали, и чрезвычайных происшествий в зданиях судов не происходило.

«При входе в здание суда и в отдел судебных приставов каждого посетителя ожидает пропускной режим с проверкой документов и находящихся при себе предметов. Особенно это касается зданий судов. Ведь сторона, не согласная с вынесенным приговором, может попытаться выместить свое недовольство на судье или другом участнике судебного процесса, воспользовавшись при этом запрещенным предметом», - пояснили в пресс-службе УФССП.

Среди изъятых за прошедший год предметов оказалось огнестрельное, газовое и травматическое оружие, колюще-режущие предметы, боеприпасы и электрошоковые устройства и другие опасные предметы. Взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ у граждан не обнаружили.

Кроме того, у посетителей регионального УФССП России на пропускном посту изъяли 66 запрещенных к проносу предметов. В основном в их число входят пилки, ножницы, отвертки, шила, молотки и перочинные ножи.