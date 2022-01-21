Общество

Ветеран Владимир Сватиков скончался в Пскове на 102-ом году жизни

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Сватиков ушел из жизни на 102-ом году жизни 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Владимир Сватиков родился 15 июля 1920 года. До войны мужчина учился в Ворошиловградском педагогическом институте, где была военная кафедра, здесь он получил звание сержанта. Он прошел всю войну, участвовал в оборонительных боях под Москвой, освобождал Прибалтику, брал Вену и Будапешт, был награжден тремя орденами Красной Звезды и двумя орденами Отечественной войны, более 30 боевыми и памятными медалями.

Его призвали на войну из Луганска. Владимир Сватиков начал службу командиром артиллерийского орудия под Барановичами в Белоруссии. Окончание войны старший лейтенант встретил под Прагой, он был комсоргом артиллерийской бригады. После войны фронтовик закончил заочно Высшее Ивановское военное политическое училище.

В послевоенное время Владимир Сватиков был начальником артиллерии 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Александра Невского 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. После работал в военном госпитале, директором Книготорга, в газовом хозяйстве города Пскова. В 1990 году его сын Евгений, врач по профессии, переехал в Германию, в город Росток. Сватиков старший прожил у сына несколько лет, но в 2021 году вернулся в Псков.

Администрация города Пскова выразила соболезнования родным и близким Владимира Сватикова в связи с тяжелой утратой.

Его похороны состоятся 22 января.