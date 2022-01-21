Общество

Подрядчиков в Пскове могут обязать заниматься компенсационными посадками деревьев

Подрядчиков, которые в ходе проведения работ спиливают деревья, планируется обязать высаживать взамен новые. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Сити-менеджер заметил, что в Пскове ежегодно спиливают большое количество деревьев, что, по его словам, обычно связано или с проведением ремонта улично-дорожной сети, или с аварийным состоянием самих насаждений.

«Необходимо эти деревья компенсировать, этим мы будем обязательно заниматься, будем выделять отдельные средства именно на компенсационные посадки. Также сейчас мы обдумываем, как в рамках правового поля обязать подрядчиков, которые спиливают старые деревья, сажать новые в качестве компенсации», - рассказал Борис Елкин.