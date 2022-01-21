Николай Козловский допустил наличие омикрон-штамма в Великих Луках

Глава города Великие Луки Николай Козловский допустил наличие омикрон-штамма в южной столице Псковской области. Об этом он сообщил в еженедельном обращении, размещенном в инстаграм-аккаунте.
За последние семь дней прирост пациентов с диагнозом COVID-19 составил порядка 180 человек. Количество контактных лиц остается на прежнем уровне – почти 300 великолучан. Растет процент заболевших коронавирусом среди детей. На сегодняшний день таких уже одиннадцать, еще тридцать пять детей наблюдаются как контактные. Семь классов городских школ перешли на дистанционное обучение по причине выявления больных COVID-19.
В Великих Луках, по последним данным, вакцинировано против коронавирусной инфекции: первой аппликацией – более 34,5 тысяч человек, двумя аппликациями – свыше 32 тысяч великолучан. Ревакцинировано более 4 тысяч двухсот жителей города. Темпы нужно наращивать, заключил Николай Козловский.