Общество

Николай Козловский допустил наличие омикрон-штамма в Великих Луках

Глава города Великие Луки Николай Козловский допустил наличие омикрон-штамма в южной столице Псковской области. Об этом он сообщил в еженедельном обращении, размещенном в инстаграм-аккаунте.

«На территории Великих Лук с момента начала распространения коронавирусной инфекции уже зарегистрировали более 11 700 горожан, которым официально поставили диагноз COVID-19. К сожалению, но вполне ожидаемо, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией ухудшается», - отметил Николай Козловский.

За последние семь дней прирост пациентов с диагнозом COVID-19 составил порядка 180 человек. Количество контактных лиц остается на прежнем уровне – почти 300 великолучан. Растет процент заболевших коронавирусом среди детей. На сегодняшний день таких уже одиннадцать, еще тридцать пять детей наблюдаются как контактные. Семь классов городских школ перешли на дистанционное обучение по причине выявления больных COVID-19.

«Подозрения, что "омикрон" добрался до Великих Лук, есть. В настоящее время в Санкт-Петербург отправлены несколько проб для проведения исследований. Отмечу, пробы были взяты у людей с тяжелой клинической формой, в их числе, к сожалению, есть дети. Ждем результаты исследований. Конечно, сейчас крайне важно вакцинироваться и ревакцинироваться. Без этого нам не удастся противостоять массовому распространению вируса», - добавил Николай Козловский.

В Великих Луках, по последним данным, вакцинировано против коронавирусной инфекции: первой аппликацией – более 34,5 тысяч человек, двумя аппликациями – свыше 32 тысяч великолучан. Ревакцинировано более 4 тысяч двухсот жителей города. Темпы нужно наращивать, заключил Николай Козловский.