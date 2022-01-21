Общество

В Псковской области неизвестные распространяют информацию о псевдоэвакуации

Неизвестные распространяют информацию о проведении пробной эвакуации граждан из жилых помещений в Псковской области. В частности, жителей просят взять с собой документы, еду на несколько дней, вещи и запереть дома. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Распространяемая информация не соответствует действительности и является ложной. Проведение тренировок по эвакуации населения на территории населенных пунктов региона без наличия на то веских оснований не проводится. «Никакие массовые учения или тренировки по эвакуации гражданских лиц на территории Псковской области сейчас не проводятся и не планируются в ближайшее время», - сообщили специалисты регионального управления МЧС.

Такая же информация о псевдоэвакуации сейчас распространяется и по другим регионам России. Жителей призывают не верить фейкам и всегда проверять сведения в официальных органах и ведомствах.