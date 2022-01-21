Общество

Выставка технических средств реабилитации для детей с ДЦП открылась в Пскове

Выставочный зал технических средств реабилитации для детей с ДЦП и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата открылся в Пскове сегодня, 22 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мультибрендовый выставочный зал ТСР в Пскове развернули специалисты Санкт Петербургского центра Care Place. На выставке представлены технические средства реабилитации различных видов, моделей и производителей. Организатор мероприятия - центр доступной реабилитации «Добрея».

Выставку открыли в проектном офисе «Команды 2018» на Октябрьском проспекте, 19. Сегодня она будет работать до 20.00, а завтра, 23 января, - до 18.00.

«Мы консультируем детей и устраиваем тест-драйвы техники мировых производителей. Вместе сможем сравнить всю технику по важным для вас параметрам, обсудить компенсации по ИПР и покупку технику через благотворительные фонды. Также проходят бесплатные консультации с экспертами Care Place по настройке имеющихся ТСР и изменения ИПР и другим актуальным для родителей вопросам. На консультации обязательно нужно записываться заранее», - отметили организаторы.

Мероприятие проводится при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой и проектного офиса «Команда 2018».