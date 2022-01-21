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Новая партия вакцины «Спутник Лайт» отгружена и скоро прибудет в Псковскую область

Новая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» уже отгружена и скоро прибудет в Псковскую область. Об этом в Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона рассказал, что переговорил по вопросу отсутствия этого вида вакцины в регионе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. «Выражаю искреннюю благодарность правительству РФ и лично Михаилу Альбертовичу (Мурашко - ред.) за оперативную реакцию и помощь Псковской области!» - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также заметил, что отсутствие вакцины на данном этапе – в том числе следствие порчи 45 тысяч доз препарата, о котором сообщалось в конце прошлого года. По его словам, служебная проверка уже подходит к завершению, об итогах будет сообщено дополнительно.

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«Несмотря на скорое прибытие новой партии, напоминаю, что в текущих эпидусловиях наиболее надежный вариант – это ревакцинация двухкомпонентной вакциной ("Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак")», - добавил Михаил Ведерников.