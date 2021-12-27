Общество

Почти 45 тысяч доз вакцины от COVID-19 пришло в негодность в Псковской области

Почти 45 тысяч доз вакцины от COVID-19 пришло в негодность в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 28 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас произошел неприятный инцидент. В ночь на 26 декабря вышла из строя морозильная установка, которая находится в государственном предприятии "Фармация", в результате чего пришло в негодность почти 45 000 доз вакцины. Если быть точным — 44 810: 33 310 доз "Спутника" и 11 500 доз "Спутника Лайт". Если по "Спутнику" запас достаточно большой, на "Спутник Лайт" мы рассчитывали — заявок от людей последнее время стало поступать достаточно много. После нашего оргкомитета переговорю с министром здравоохранения, попрошу, чтобы в регион направили дополнительную партию в ближайшее время», - рассказал глава региона.

Михаил Ведерников рассказал, что уже назначена служебная проверка в отношении в руководства «Фармации» и ответственных сотрудников. «Мы обязательно поделимся ее результатами. По оценки компании, которая обслуживает данное оборудование, причиной выхода из строя оборудования является заводской брак», - добавил губернатор.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова заверила, что запас вакцин от коронавируса в Псковской области составляет более 60 тысяч доз, поэтому указанный инцидент не повлияет на ход вакцинации.