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Общество

На конкурс самодельных открыток в «Михайловское» поступило беспрецедентное количество работ

23.01.2022 13:34|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня приступило к работе жюри ежегодного конкурса самодельных новогодних и Рождественских открыток «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в учреждении. Ранее уже сообщалось, что последним днем отправки письма с самодельной открыткой (по почтовому штемпелю) стал понедельник, 10 января. Ещё несколько дней в музее дожидались корреспонденции, которая могла задержаться в пути из-за праздничных нагрузок на «Почту России».


Работа Елены Румянцевой (Псковская область, пос. Локня), победителя музейного конкурса 2020/2021 гг в номинации «Профессионалы».

Как рассказала член судейской коллегии, научный сотрудник Пушкинского Заповедника, педагог, хранитель выставочного зала «Музейная почта» Ольга Лыжова, количество работ на этот раз приятно удивило организаторов конкурса. В традиционном творческом соревновании в нынешнем году принимают участие без малого семьсот самодельных открыток, что в три с половиной раза больше обычного. В связи с этим жюри будет оценивать конкурсантов не в четырех номинациях, как предполагалось ранее, а в пяти, разделив самую многочисленную группу — школьную — на две. Отдельно будут рассмотрены открытки, созданные учащимися общеобразовательных учебных заведений (328 работ) и воспитанниками художественных студий, ДШИ и художественных школ (188 работ).

«Впечатляет и география конкурса. В этом году пушкиногорское Бугрово пришли письма как из Москвы и Санкт-Петербурга, так и из нестоличных городов и посёлков России: из Бурятии, Карелии, Кабардино-Балкарии, Коми, Марий-Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, почти из всех субъектов Российской Федерации от Калининградской и Архангельской областей до Хабаровского и Камчатского края. Наш регион представляют 11 работ, поступивших из областного центра, из Великих Лук, из посёлков Дедовичи и Пушкинские Горы, из села Велья Пушкиногорского района. Международный статус конкурсу обеспечили открытки из Беларуси, Казахстана, Македонии, Украины, из Приднестровья, ЛНР и ДНР, и даже из столь географически далекой от Пушкинских Гор Японии», - отметили в музее.

Напомним, что в жюри конкурса «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» входят профессиональные художники и музейные педагоги. Лучшие по их решению открытки станут основой специальной выставки в зале «Музейной почты» в канун следующих новогодних и Рождественских праздников. Не исключено и то, что работы-победительницы будут использованы и в других временных и передвижных экспозициях, в прочих акциях Пушкинского Заповедника.

Источник: Псковская Лента Новостей
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