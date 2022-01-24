Общество

На оборудование для нового детсада на Запсковье потратят 10 млн рублей

Из областного бюджета на закупку оборудования для нового детского сада на Запсковье выделено 10 млн рублей. Откроется он на улице Юности, 30.

Здание будущего сада введено в эксплуатацию 19 января. Строительство велось специалистами и на средства группы компаний «ЛУГ» по инвестиционному соглашению с администрацией Псковской области. Это первый случай в истории региона, когда детский сад возводит частный инвестор и передает его муниципалитету. Городские власти уже присвоили учреждению №58 и название «Юниор-парк». В настоящее время завершаются юридические процедуры, связанные с передачей объекта в муниципальную собственность.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Пскова, подготовлена заявка на покупку оборудования. Будет приобретена мебель для игровых комнат, интерактивный физкультурный комплекс, мягкий инвентарь, корпусная мебель, оргтехника, оборудование для пищеблока, прачечной и медицинского кабинета. На эти цели из областного бюджета выделено 10 млн рублей.

Образовательное учреждение рассчитано на 140 мест, это 7 групп, в том числе, 3 ясельных. В администрации города отметили, что подбор сотрудников уже идет, но в первую очередь рассматриваются соискатели для нового детского сада на улице Коммунальной. Воспитанники смогут попасть в новый детский сад на общих основаниях.

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Двухэтажное здание «Юниор-парка» построено из улучшенной плиты с завода «ДСК», прошедшего недавно модернизацию. К моменту ввода в эксплуатацию между двумя этажами был запущен лифт Otis, рассчитанный, в том числе, на использование маломобильными людьми. Для этой же категории оборудован специальный санузел. Строители оснастили группы сантехникой и домофонами. Покрытие на полу в актовом и спортивном залах предназначено для интенсивной эксплуатации. На пищеблоке смонтированы вытяжки. На уличной территории садика уже установлены игровые комплексы, рассчитанные на разный возраст воспитанников.