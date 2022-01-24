Общество

Зарплату около 200 тысяч рублей предлагают псковичам без опыта работы

С начала 2021 года в регионах Северо-Западного федерального округа было размещено более 105 000 вакансий, почти в 38 000 из них (35%) работодатели готовы предложить работу соискателям без опыта и стажа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Чаще всего это вакансии, размещенные в профессиональных областях «Продажи» - 43%, «Административный персонал» - 15%, «Рабочий персонал» - 14%, «Транспорт и логистика» - 13%, а также в ресторанном бизнесе и ИТ-сфере (по 6% в каждой области).

Соискателям без опыта чаще всего предлагается полная занятость (89% предложений), частичная занятость (10%), стажировка (1%). По графику работы большинство вакансий предполагают полный день (61%). Предложения со сменным графиком составили 22%, с гибким графиком - 9%. 6% работодателей предлагают удаленную работу и 2% - вахту.

С точки зрения географии проще всего найти работу соискателям без стажа в СЗФО в компаниях из Петербурга (61% вакансий в СФЗО без требований опыта), Ленобласти (12%), Калининграда (5%), Мурманска и Архангельска (по 3% в каждом городе).

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для соискателей без опыта работы в СЗФО сейчас – 40 000 рублей. При этом аналитики собрали рейтинг высокооплачиваемых вакансий в СЗФО, не требующих опыта работы:

1. Менеджер по продажам Сервисного центра Apple, от 150 000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51208575, Санкт-Петербург

2. Водитель экспедитор категории Е, от 100 000 рублей до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/33878439, Архангельск

3. Менеджер по логистике, до 150 000 рублей до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/51399341, Калининград

4. Упаковщица / Упаковщик, от 102 000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51363686, Всеволожск

5. Водитель легкового транспорта, до 120 000 рублей до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/51423572, Сыктывкар

6. Художник по постобработке, до 120 000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51323548, Санкт-Петербург

7. Переводчик-копирайтер со знанием английского языка, до 1 500 USD на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48757577, Санкт-Петербург

8. Дизайнер интерьеров, до 150 000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51291667, Калининград

9. Доярка/дояр, до 136 500 рублей до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/51245738, Великий Новгород

10. Менеджер по туризму, до 150 000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51458382, Кириши

11. Автор письменных работ по филологии, до 150 000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50978644, Архангельск

12. Велокурьер, до 180 000 рублей до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/49783650, Псков

13. Ученик мастера по ремонту бытовой техники, до 200 000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50380962, Псков

14. Военнослужащий по контракту/рулевой, до 120 000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50847087, Петрозаводск

15. Велокурьер, до 180 000 рублей до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/49782682, Петрозаводск