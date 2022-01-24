Общество

Количество студентов сократилось в Пскове за последние годы

Количество студентов в Пскове сократилось на 2% по сравнению с 2019 годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковстата

Как отметили в статистическом учреждении, в 2020/2021 учебном году в организациях высшего образования и в образовательных организациях среднего профессионального образования Псковской области обучалось почти 25 тысяч студентов.

В вузах региона, по данным Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в 2020/2021 учебном году высшее образование по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры получали 11,4 тысячи студентов. Это на 1,8% меньше, чем в предыдущем учебном году. Из общего числа студентов 98% обучалось в государственных вузах (для сравнения, в 2019/2020 учебном году – 96,7%).

Выпуск бакалавров, специалистов и магистров организациями высшего образования Псковской области составил 2,1 тысячи человек, из них 800 обучались по очной форме обучения за счет бюджетных средств.

Численность обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования Псковской области, по данным Министерства просвещения РФ, в 2020/2021 году учебном году составила 13,4 тысячи человек, что больше на 8,5%, чем в предыдущем учебном году.