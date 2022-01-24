Общество

Александр Борисов поздравил псковскую молодежь с Днем российского студенчества

С Днем российского студенчества поздравил молодежь региона депутат Государственной Думы от Псковской области, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии.

«Студенчество – лучшая пора в жизни каждого человека, которая дает мощный толчок к счастливому будущему и надолго остается в памяти. Студенческие годы – время приобретения новых знаний, профессионального становления, воплощения смелых идей и творческих амбиций, а также период новых знакомств и обретения крепкой дружбы на долгие годы! Молодость, талант, жажда знаний и открытий – это важные качества для достижения успеха!» - отметил Александр Борисов.

Он назвал студентов региона «локомотивом роста и развития», от которого зависит будущее и пожелал им плодотворной учебы, смелых идей, новых открытий и уверенного движения вперед, а также счастья, здоровья и благополучия.