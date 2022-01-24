Общество

«Полевая почта» будет работать в рамках акции «Хлеб той зимы» в Пскове

«Полевая почта» будет работать в рамках акции «Хлеб той зимы» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной научной библиотеки.

Интерактивная площадка «Полевая почта» будет работать с 11.00 до 13.00 в «Аквариуме» Псковской областной библиотеки 27 января.

Мероприятие будет посвящено Дню полного снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года.

«Участники площадки смогут потренироваться в письме чернильной ручкой, познакомятся с информационными материалами о блокаде, а также смогут подписать репринт открытки военного времени, который организаторы позже отправят по указанному адресу. Для комфортного участия в акции организаторы просят участников планировать посещение мероприятия организованными группами не более 10 человек», - отметили в пресс-службе библиотеки.

Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно. Правила посещения библиотеки можно узнать здесь.