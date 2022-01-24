Общество

Мечту шестилетнего ребенка из Пскова исполнили следователи и полицейские

Мечту шестилетнего Ромы из Пскова в рамках акции «Елка желаний» исполнили сотрудники УГИБДД УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Мальчику удалось в составе патрульного экипажа не только потренироваться на автодроме, но и самостоятельно посидеть на водительском месте – покрутить руль, нажать на клаксон авто, включить сигнальные маячки и в специальное громкоговорящее устройство сделать предупреждение автолюбителю, который, по мнению юного инспектора, нарушил ПДД», - отметили в ведомстве.

Инспектор ДПС отдельной специальной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Псковской области Владимир Устинов научил Рому проверять документы, которые водитель предъявляет при остановке транспортного средства. Лейтенант полиции также показал юному псковичу оснащение патрульной машины. С помощью специального прибора - тауметра – экипаж измерил коэффициент светопропускания стекла, а мальчик узнал, какой прибор необходим для того, чтобы узнать, не управляет ли водитель машиной в нетрезвом виде.

После полицейские вручили Роме «чемодан юного инспектора дорожного движения», внутри были памятные подарки – световозвращающие фликеры, жилет, правила дорожного движения, раскраска и тематический рюкзак для сменной обуви.

Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Как рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону, во второй части мероприятия Рома вместе с мамой посетил следственное управление, где вместе с следователем-криминалистом ознакомился с применяемой на местах происшествий криминалистической техникой.

«В ходе мероприятия у гостя представилась уникальная возможность лично пообщаться с руководителем управления генерал-майором юстиции Крупеней Петром Николаевичем и посидеть за его рабочим столом. После за кружкой чая Рома вместе с мамой поделились массой положительных эмоций, а в конце встречи Петр Николаевич подарил Роме радиоуправляемый автомобиль», - заметили в ведомстве.