Общество

Псковская область получит почти 25 млн рублей на лекарства против COVID-19

Псковская область получит 24 млн 139 тысяч 800 рублей на лекарства против COVID-19. Это следует из распоряжения, подписанного председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Всего регионам направят дополнительно свыше 20 млрд рублей из резервного фонда на лекарства для больных с коронавирусной инфекцией.

Большая часть средств – свыше 15 млрд рублей – пойдет на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах. Речь идет о приобретении не менее 200 тысяч упаковок молнупиравира и не менее 78 456 упаковок тиксагевимаба и цилгавимаба. Также в списке закупок – не менее 3,1 тыс. флаконов сотровимаба и не менее 515 тысяч упаковок ремдесивира.

«Централизованной закупкой этих препаратов займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России. Затем лекарства поступят в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации», - сообщили в правительстве.

Остальная часть средств – более 5 млрд рублей – будет направлена регионам на обеспечение лекарствами пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Дополнительное финансирование позволит обеспечить препаратами еще более 830 тысяч человек.