Общество

Псковская область получит почти 100 млн рублей на оплату труда медиков

Псковская область получит 97 млн 680 тысяч 100 рублей на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2022 году. Это следует из распоряжения, подписанного председателем правительства Михаилом Мишустиным.





Всего регионам направят дополнительно свыше 17,3 млрд рублей на эти цели. Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).

Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников.

«Рассчитываем, что в текущем году в наши медицинские учреждения на работу придет немало новых сотрудников – востребованных специалистов», – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 21 января. По его словам, это около 11 тысяч врачей и свыше 13,5 тысячи средних медицинских работников.

«Пандемия еще раз доказала, что труд врачей и медсестер – один из самых значимых. И мы благодарны за все, что они делают для сохранения здоровья и спасения наших граждан», – подчеркнул глава кабмина и попросил региональные власти строго следить за тем, чтобы не было никаких задержек с выплатой зарплат медработникам.

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