Общество

Псковский эксперт рассказала о последствиях использования альтернативных источников энергии

Альтернативные источники энергии нельзя назвать экологически чистыми, несмотря на отсутствие выбросов. Такое мнение высказала доцент кафедры техносферной безопасности ПсковГУ, кандидат химических наук Лариса Никольская в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

В конце 2021 года в Глазго (Шотландия) состоялась конференция ООН, темой которой стало изменение климата. Представители 200 государств мира согласовали итоговый документ тематического пакта Глазго. Кроме того, Европейский союз разработал проект «Зеленый курс», который направлен на сокращение выброса парниковых газов в атмосферу.

Лариса Никольская пояснила, что все эти документы направлены, в первую очередь, на снижение выбросов углекислого газа в окружающую среду. Это важно, поскольку изменение естественного круговорота углерода приводит к изменению климата на планете и несет за особой определенные риски.

«Поэтому Европейская комиссия приняла амбициозный проект и разработала такую стратегию по снижению выбросов почти вдвое к 2030 году. Это маленький срок. А достичь нулевого баланса выбросов диоксида углерода планируется к 2050 году», - сказала эксперт и добавила, что к 2050 году в Европе также планируют отказаться от ископаемого топлива.

При этом использование альтернативных источников энергии назвать экологически чистым нельзя, считает химик.

«Да, выбросов нет, но есть другие проблемы, о которых широко не говорят. Например, утилизация отходов. У нас нет возможности переработки этих объектов, а срок службы у них ниже, чем у других. Так, ветряные станции служат 20 лет, а солнечные батареи - 25 лет, потом их приходится демонтировать. При этом станции получения традиционных видов топлива могут работать около 50 лет», - пояснила Лариса Никольская.

По ее словам, в Европе образуются специальные свалки, на которых лежат лопасти от «ветряков», а также другие части станций и ждут развития технологий для утилизации. Особо Лариса Никольская подчеркнула, что в материалах, из которых изготавливают такие станции, содержатся редкоземельные элементы. «Это в несколько раз опаснее, чем выбросы метана и природного газа!» - заметила Лариса Никольская.

Кроме того, использование «ветряков» негативно влияет на птиц и летучих мышей, а, следовательно, нарушает экосистему местности, где они установлены.

К чему приведет использование водородной энергетики, человечество также еще не знает, отметила Лариса Никольская.

«Традиционные углеводороды еще будут поставляться в Европу. Европа просто не может вести свои технологии без поставки газа. Далее, как мне представляется, согласно прогнозам глобальных институтов, традиционные виды энергии еще длительный промежуток времени будут востребованы», - заключила эксперт.