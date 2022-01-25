Общество

Псковский СОБР отработал навыки стрельбы из автоматов и пулеметов

Сотрудники псковского СОБР «Гепард» Росгвардии провели занятия по огневой подготовке, в том числе из автоматов и пулеметов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального управления Росгвардии

На занятиях СОБР совершенствовала практические навыки владения различным оружием. Практическая стрельба - это основная форма проведения занятий по огневой подготовке. Она способствует поддержанию и совершенствованию навыков владения оружием бойцами.

Стрельба в боевых условиях требует умения поражать не только неподвижные, но и появляющиеся и движущиеся цели на разных дистанциях, из разных положений, в движении, с переносом огня по фронту и в глубину, а также в разных условиях освещения и погоды за ограниченное время.

В ходе занятий спецназовцы выполнили нормативы по стрельбе из специального автомата «Вал», автомата Калашникова, снайперской винтовки «СВ-98» и пулемета «Печенег».

«Мастерство меткой стрельбы вырабатываются в результате правильно поставленного обучения, тренировок и постоянной практики», - отметил руководитель занятия.