Общество

Четыре человека скончались в результате ДТП на Октябрьской железной дороге за год

Четыре человека пострадали, еще четыре скончались в результате ДТП на Октябрьской железной дороге в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

В прошлом году на переездах Октябрьской магистрали произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, а в 2020 году – 14. Все инциденты произошли в результате нарушения водителями правил дорожного движения.

Кроме того, в Ленинградской области число происшествий в 2021 году увеличилось в 4 раза по сравнению с 2020 годом и достигло 8. В Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Мурманской и Тверской областях зафиксировали по 2 инцидента с участием автотранспорта, причем в Тверской области число ДТП снизилось в 2,5 раза. В Новгородской области также выявили снижение количества ДТП – с 3 случаев в 2020 году до 1 в 2021 году. Одно ДТП произошло в прошлом году в Псковской области.