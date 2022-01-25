Общество

Проблемы использования автоматизированной системы учета древесины обсудили в областном Собрании

Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов обсудил законодательную инициативу коллег из Архангельска о переносе срока вступления в силу положений Лесного кодекса РФ о транспортировке древесины и продукции ее переработки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

С просьбой о поддержке данной инициативы к псковичам обратилось Архангельское областное Собрание депутатов, ранее направившее соответствующее обращение министру природных ресурсов и экологии РФ.

Председатель комитета Андрей Козлов доложил коллегам о сути обращения. «С 1 января 2022 года вступили в силу положения Лесного кодекса, согласно которым транспортировка древесины и продукции ее переработки допускается только после формирования в государственном лесном реестре или с помощью специализированного программного обеспечения электронного сопроводительного документа. При этом модернизация функционала единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС), обеспечивающего работу с электронным сопроводительным документом, до сих пор не завершена, специализированное программное обеспечение не разработано. При тестировании нового функционала ЛесЕГАИС было выявлено множество проблем», - рассказал о ситуации депутат.

Андрей Козлов подчеркнул, что речь идет о возможности введения переходного периода, при том, что не ставится под сомнение сама необходимость нововведений, направленных на пресечение незаконных рубок, обеспечение достоверности учёта лесных ресурсов и эффективного контроля сделок с древесиной.

Депутат регионального парламента, председатель областной ассоциации лесопромышленников Геннадий Григорьев занял аналогичную позицию. «В лесной отрасли нужно наводить порядок. Я полностью поддерживаю новую систему учета древесины, но лесопользователи оказались не готовы к ее применению», - добавил парламентарий.

По словам Геннадия Григорьева, приложение, позволяющее считывать QR-коды с информацией о грузоотправителях, грузополучателях и владельцах древесины, на данный момент «сырое». Проблемы с его применением, как сказал депутат, возникают не только у лесопользователей, но и у проверяющих органов – сотрудники используют личные мобильные устройства для считывания QR-кодов и нередко из-за разного программного обеспечения не могут получить корректную информацию.

«Срок работы нового функционала автоматизированной информационной системы в тестовом режиме был недостаточным», - поддержал введение отсрочки председатель областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

Тем не менее, специалист обратил внимание на «впечатляющие цифры» - за первые десять дней работы системы в январские праздники было сформировано 110 тысяч электронных паспортов.

«Идеологически подход абсолютно правильный, но работу в тестовом режиме нужно немного продлить», - еще раз обозначил позицию руководитель профильного органа исполнительной власти.

Итогом обсуждения стало решение парламентского комитета о поддержке инициативы о переносе срока вступления в силу положений Лесного кодекса, устанавливающих возможность транспортировки древесины и продукции ее переработки только после формирования единого электронного сопроводительного документа.