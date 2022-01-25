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Общество

Бесплатная служба поиска медпомощи появится в Псковской области в этом году

26.01.2022 20:05|ПсковКомментариев: 0

Бесплатная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» появится во всех регионах в этом году, в том числе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Специалисты службы находят варианты лечения тяжелобольных детей за счет государства, благотворительных фондов и крупных компаний, собирая пакеты документов вместе с родителями и сопровождая семьи до момента получения помощи. За первый год работы в «Верном направлении» помогли 349 семьям.

Проект является одним из финалистов форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив и фондом Росконгресс.

Сейчас служба работает с более чем 120 благотворительными фондами по всей России, а также заключила соглашения с 35 регионами: в этих субъектах наиболее плотно выстроено сотрудничество с министерствами здравоохранения, некоммерческими и медицинскими организациями, что позволяет быстрее находить необходимую помощь для детей. В этом году планируется заключить соглашения с остальными регионами.

«В январе этого года службе "Верное направление" исполнился один год. Самое главное наше достижение – это 349 семей, получивших необходимую помощь для своих тяжелобольных детей. Прохождение обследований и лечения, получение лекарств и технических средств реабилитации, помощь с проездом к месту лечения и проживанием – вот основные запросы, с которыми к нам обращались родители», – сказал гендиректор службы «Верное направление» Антон Яремчук.

По его словам, бывает, что дорогостоящее лекарство не входит в список препаратов для льготной выдачи, или есть перебои с поставкой препарата. Тогда специалисты службы ищут возможности обеспечить ребенка лекарством за счет благотворительных фондов или коммерческих компаний.

Так было в случае семилетней Ксении из Краснодарского края. У девочки муковисцидоз, она нуждается в множестве препаратов, в том числе не входящих в список льготных. Семья была не в состоянии закупить все необходимое, поэтому обратилась на горячую линию «Верного направления», где специалисты помогли найти благотворительные фонды для оплаты лекарств и технических средств реабилитации.

Кроме того, сотрудники службы помогают с получением необходимых обследований. Недавно на «горячую линию» позвонила семья из Республики Бурятия. У восьмилетней девочки – эпилепсия, и для назначения эффективной терапии требовался дорогостоящий генетический анализ. Мама одна воспитывает двоих детей, стоимость анализа была неподъемна. Специалисты службы нашли благотворительный фонд, который оперативно покрыл расходы на анализ, сейчас мама с дочкой ждут результатов.

Летом в службу обратилась семья из Екатеринбурга: у мальчика был диагноз «доброкачественное новообразование длинных костей нижней конечности». В местной поликлинике дали направление на сложную открытую операцию, а родители узнали, что есть более современный малоинвазивный метод операции, после которого ребенок в тот же день встает на ноги, но получить направление на такую операцию самостоятельно не получилось. Тогда родители обратились на «горячую линию» благотворительной службы. Сотрудники связались с местным минздравом, удалось получить направление в Москву, где мальчику и сделали операцию.

Антон Яремчук добавил, что в целом за прошлый год более 130 запросов были связаны с получением лекарств, более 90 случаев – с лечением, более 60 – с реабилитациями, около 40 – с получением технических средств реабилитации. Еще около 20 случаев касались помощи с проездом и проживанием ребенка с родителем в момент прохождения лечения.

Проект реализуется при поддержке фонда Росконгресс, фонда «Правмир», фонда «Контент», Агентства стратегических инициатив, Общероссийского народного фронта, администраций пилотных регионов, группы компаний «Viridian», фонда «Здоровый диалог», сервиса Добра Mail.ru для поиска проверенных фондов «Маяк», Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, АО «Почта России» и Межрегионального контактного центра – партнера фонда Росконгресс по организации информационного сервиса и работе с участниками.

Теги: #медицина #здоровье #помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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