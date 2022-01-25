Общество

Замминистра по труду и соцзащите РФ проконтролировал строительство псковского соцгородка

Заместитель министра по труду и социальной защите Российской Федерации Магомед Абдулхалимов посетил Псковскую область с рабочим визитом сегодня, 26 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, он проконтролировал ход строительства социального городка.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Магомед Абдулхалимов побывал на стройплощадке и провел совещание с ответственными руководителями в администрации области — вице-губернатором Василием Осиповым, председателем регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым, руководителем управления проектной деятельности Ольгой Татариновой, а также с представителями субподрядной организации.

Василий Осипов отметил, что продолжается планомерная работа по увеличению количества рабочих на объекте. В нескольких корпусах в ближайшее время начнется отделка внутренних помещений, укладка электропроводки и установка сантехнического оборудования. Магомед Абдулхалимов подчеркнул, что вопрос увеличения числа строителей в настоящее время ключевой, на него необходимо обратить особое внимание.

Во время совещания стороны выработали механизмы, которые будут способствовать ускорению темпов работ. Так, подрядчику поручили предоставлять подробные ежемесячные планы с описанием конкретных видов работ и последовательности задействования субподрядных организаций. Также предполагается проведение ежедневных совещаний с протокольным фиксированием исполнения или неисполнения обязательств.

В целом Магомед Абдулхалимов отметил, что с момента последнего посещения на объекте видна положительная динамика. Следующий визит, по словам замминистра, планируется на начало весны, когда по графику должны быть полностью завершены кровельные работы на всех корпусах.

«Мы заинтересованы в завершении строительства так же, как и вы. Готовы всячески содействовать и оперативно реагировать на ваши обращения», — подытожил Магомед Абдулхалимов.