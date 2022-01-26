Общество

Марина Гаращенко: Мы бережем наших медицинских работников

В Псковской области берегут медицинских работников. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания депутатов 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Депутаты указали на нехватку медицинских кадров в Псковской области. Марина Гаращенко назвала этот вопрос «чувствительным». «Внимательно к этому относимся. Работаем рука об руку с медицинскими вузами. Участвуем в ярмарках вакансий. Губернатор принимает все меры поддержки для привлечения медицинских кадров. Наша профессия очень сложная. Мы бережем наших медицинских работников. Для нас любой сегодня важен», - сказала председатель комитета и подчеркнула, что в регионе предусмотрены меры поддержки медиков.



«Сегодня очень активно работаем с медицинскими организациями стационарного уровня, где эффективно действуют поликлинические и диагностические центры», - добавила Марина Гаращенко.

«Какова нехватка терапевтов, педиатров, кардиологов в районах? Невозможно в районе попасть к специалисту, потому что его нет. С этим обращаются люди», - поинтересовался депутат Антон Минаков (ЛДПР).



Марина Гаращенко ответила, что в разрезе каждого района процент нехватки будет индивидуальным. Она добавила, что также организована маршрутизация пациентов.



«Люди говорят, что невозможно попасть на прием специалистов. Люди врут?» - спросил депутат.



Председатель комитета отметила, что в 2021 году была организована выездная работа бригад, и специалисты оказывали медпомощь на местах.