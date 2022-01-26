Общество

Виктор Антонов поднял вопрос поддержки судебных медиков и патологоанатомов

Депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента поднял вопрос поддержки судебных медиков и патологоанатомов. Об этом с сессии, которая проходит 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



«Очень здорово, что на повестке дня первичное звено здравоохранения, - отметил Виктор Антонов и обратился к председателю областного комитета по здравоохранению Марине Гаращенко. — Вы грамотный и настойчивый руководитель. Уверен, что справитесь с этим колоссальным объемом. Вопрос следующий, у нас есть судебная медицина и патологоанатомическая служба — есть планы по развитию?»



Марина Гаращенко отметила, что щепетильно относится к данным направлениям. «Была мечта стать судебным медиком, когда училась в институте», - поделилась она.



Затем председатель комитета перечислила мероприятия по развитию этих направления. В частности, в Себежском районе возродят патологоанатомическую службу. Кроме того, холодильное оборудование передано в общую службу на базе городской больницы. «Мероприятий много», - добавила она.