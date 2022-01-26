Общество

Еще порядка 100 сотрудников «Псковских тепловых сетей» ревакцинировались от COVID-19

Еще порядка 100 сотрудников «Псковских тепловых сетей» ревакцинировались от коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

В конце 2021 года число привитых от COVID-19 на предприятии превышало 80%, напомнили в пресс-службе. «Мы считаем это серьезным достижением и серьезным вкладом в наше общее дело – борьбу с этой заразой под названием COVID-19. Вы помните, что на нашем предприятии трудится почти тысяча человек, а по меркам нашего города – это внушительная численность», - отметили в ПТС.

Около 100 сотрудников предприятия в конце прошлого году уже прошли ревакцинацию. «Мы планировали провести ревакцинацию первой группы сотрудников еще на прошлой неделе. Для этого было готово все, кроме вакцины, которая неожиданно закончилась в нашем регионе. Как следствие, нам пришлось перенести ревакцинацию на эту неделю. Благодаря работе специалистов отдела охраны труда, еще порядка 100 человек получили возможность ревакцинироваться, а значит – обезопасить себя и своих близких», – поделились в ПТС.

«Наши коллеги из отдела охраны труда долго готовили списки, обзванивали участки, уточняли информацию по каждому человеку. Поверьте, работа проведена титаническая. После уточнений численного состава подготовили списки, заказали карточки из поликлиники, после этого проконтролировали правильность заполнения заявлений, проверка сертификатов, чтобы точно знать, что у конкретного человека прошло полгода. Только с виду кажется, что все так просто. Некоторым было отказано, так как у них не прошло полгода, другие не были допущены, так как их не было в списках, а вакцины привезено строгое количество, и хранить ее необходимо в определенных температурных условиях», - рассказали в пресс-службе.

Организовать ревакцинацию сотни сотрудников – непростая задача, подчеркнули в ПТС. «Все помнят про социальную дистанцию и меры предосторожности. Все это необходимо соблюдать, маски тоже должны быть у каждого сотрудника, а про измерение температуры и прочих показателей вы и так знаете», - отметили на предприятии.

«А после всего этого некоторые говорят, что мы сгоняем людей и к чему-то их принуждаем. Подумайте сами, для чего сгонять людей на ревакцинацию? Это не имеет никакого смысла. Так как действие сертификата рассчитано на год. А отсюда какой следует вывод? Что каждый решает сам, нужна ему ревакцинация или нет», - добавили в ПТС.