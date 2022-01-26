Еще порядка 100 сотрудников «Псковских тепловых сетей» ревакцинировались от COVID-19

Еще порядка 100 сотрудников «Псковских тепловых сетей» ревакцинировались от коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.
В конце 2021 года число привитых от COVID-19 на предприятии превышало 80%, напомнили в пресс-службе. «Мы считаем это серьезным достижением и серьезным вкладом в наше общее дело – борьбу с этой заразой под названием COVID-19. Вы помните, что на нашем предприятии трудится почти тысяча человек, а по меркам нашего города – это внушительная численность», - отметили в ПТС.
Около 100 сотрудников предприятия в конце прошлого году уже прошли ревакцинацию. «Мы планировали провести ревакцинацию первой группы сотрудников еще на прошлой неделе. Для этого было готово все, кроме вакцины, которая неожиданно закончилась в нашем регионе. Как следствие, нам пришлось перенести ревакцинацию на эту неделю. Благодаря работе специалистов отдела охраны труда, еще порядка 100 человек получили возможность ревакцинироваться, а значит – обезопасить себя и своих близких», – поделились в ПТС.
Организовать ревакцинацию сотни сотрудников – непростая задача, подчеркнули в ПТС. «Все помнят про социальную дистанцию и меры предосторожности. Все это необходимо соблюдать, маски тоже должны быть у каждого сотрудника, а про измерение температуры и прочих показателей вы и так знаете», - отметили на предприятии.
«А после всего этого некоторые говорят, что мы сгоняем людей и к чему-то их принуждаем. Подумайте сами, для чего сгонять людей на ревакцинацию? Это не имеет никакого смысла. Так как действие сертификата рассчитано на год. А отсюда какой следует вывод? Что каждый решает сам, нужна ему ревакцинация или нет», - добавили в ПТС.