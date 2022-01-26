Общество

Более 260 тысяч раз жители Псковской области проверили себя на долги в 2021 году

Более 260 тысяч человек в Псковской области проверили себя на долги через сервис «Банк данных исполнительных производств» в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Средняя посещаемость данного сервиса, согласно данным статистики, в 2021 году составила 22 100 использований в месяц. С начала 2022 года уже более 13 тысяч жителей Псковской области использовали «Банк данных исполнительных производств».

«Сервис "Банк данных исполнительных производств" позволяет гражданам и юридическим лицам получать информацию о наличии или отсутствии в отношении них возбужденных исполнительных производств, распечатать квитанцию об оплате или погасить задолженность без комиссии», - отметили в пресс-службе.

Чтобы проверить наличие долгов, необходимо:

зайти на сайт УФССП России по Псковской области www.r60.fssp.gov.ru в раздел под названием «Сервисы», и затем в — «Банк данных исполнительных производств»;

заполнить соответствующие поля - ввести фамилию и имя, для юридических лиц — название организации;

нажать «Поиск»;

ввести проверочный код с картинки.

Если задолженность имеется, то на экране появится таблица с информацией о должнике, номере и дате возбуждения исполнительного производства, предмете исполнения, наименовании отделения судебных приставов, а также контактах судебного пристава-исполнителя, к которому следует обращаться.

Получить информацию о наличии/отсутствии задолженности можно и с помощью мобильного приложения «ФССП». «Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из "магазинов" приложений Windows, Google Play, App Store, набрав в поиске: "ФССП". Приложение позволяет не только однократно получить информацию о наличии/отсутствии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение данных сведений на постоянной основе. Каждый подписчик будет получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся», - добавили в пресс-службе.