Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
отпечаталось в сердце
ОЖД ИТОГИ-2021
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
политические итоги - 2021
Итоги акции «Псковэнергосбыта»
бравая сотня
соцсети завоевали регион
Сжиженный газ в баллонах
Смотри и слушай на псковском «Эхо»
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 27.01.2022 23:539 Три новых очага распространения COVID-19 выявили в Псковской области 28.01.2022 19:400 Начальнику вагонного депо в Новосокольниках указали на нарушения закона 28.01.2022 19:281 «Единая Россия» проконтролирует выполнение программы реабилитации переболевших COVID-19 28.01.2022 18:541 Ввозом 100 животных на территорию Локнянского района заинтересовалась прокуратура 28.01.2022 18:191 Пользуются ли крупные псковские предприятия благами соцсетей 28.01.2022 18:101 Билайн создал плагин для регистрации и входа через Мобильный ID на сайты на базе 1С-Битрикс
 
 
 
Самое популярное 26.01.2022 07:280 Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области 26.01.2022 15:4713 Дистанционное обучение введут в псковских школах с 27 января 26.01.2022 12:264 В Пскове и Псковском районе решается вопрос с переводом детей на дистанционное обучение 25.01.2022 15:0211 В Псковском гидрометцентре рассказали о 40-градусных морозах в Пскове 26.01.2022 20:220 Суд оставил без изменений приговор псковичу за совершенное 14 лет назад двойное убийство
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Единая Россия» проконтролирует выполнение программы реабилитации переболевших COVID-19

28.01.2022 19:28|ПсковКомментариев: 1

«Единая Россия» проконтролирует в регионах реализацию программы ранней реабилитации пациентов после коронавируса. Финансирование программы партия обеспечила в федеральном бюджете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. 

На заседании комиссии, которое прошло на площадке партии, глава комиссии Генсовета «Единой России» по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что без современной программы реабилитации сопровождать полноценную клиническую медицину невозможно. Он напомнил, что по запуску программы дано поручение президента - это отражено в народной программе «Единой России». 

«Мы будем использовать инструменты "Единой России" для контроля за реализацией этой программы. Этим могут заниматься местные отделения партии при участии медиков. С помощью такой разветвленной сети мы оценим, как действует программа на местах, как оформляются необходимые документы, где требуется помощь», - сказал Денис Проценко.

Участники заседания подчеркнули, что необходимо выстроить в регионах современную модель реабилитации, которая позволяет организовать маршрутизацию пациента и оказывать ему своевременную помощь.

«Только около 30 субъектов России сделали это и уже финансируются. Многие только в начале пути и им необходима помощь в организации процесса», - сказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова.

Поднимался и вопрос кадрового обеспечения программы. Сегодня 39 вузов готовят врачей по физической реабилитационной медицине, а с 2019 года уже подготовлено около 1500 таких специалистов.

Замминистра здравоохранения Евгений Камкин напомнил, что в федеральном бюджете до 2024 года на реабилитацию пациентов после коронавируса заложено дополнительно 60 млрд рублей.

«Средства распределились равномерно на мероприятия, связанные с переоснащением центров и отделений медреабилитации медоборудованием, и увеличение объемов оказания медицинской помощи. Общий объем средств на развитие системы реабилитации составит более 155 млрд рублей», - заключил он.

Региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее», депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих отметил важность реализации современной программы реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. По его словам, особенно своевременная медицинская помощь необходима пациентам с хроническими заболеваниями или приобретенной патологией.

«И в этой связи актуальным остается кадровый вопрос и вопрос недопущения повышенной бумажной бюрократической нагрузки на врачей в сфере реабилитации, особенно в период пандемии», - сказал Игорь Дитрих.

В партии напомнили, что запустить программу ранней медицинской реабилитации правительству и «Единой России» президент Владимир Путин поручил на Съезде партии в июне 2021 года. Программа рассчитана до 2026 года, ее финансирование партия обеспечила при принятии бюджета. На реализацию мер по восстановлению здоровья граждан, перенесших тяжелые заболевания, предусмотрено порядка 100 млрд рублей на 2021-2026 годы, 60 млрд - в 2021-2024 годах.

Вопросом доступности медпомощи, организации медицинской реабилитации и модернизации первичного звена занимается комиссия «Единой России» по здравоохранению, которую возглавляет главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. В блок «Здоровье человека» народной программы «Единой России» вошли предложения медицинского сообщества. В сфере здравоохранения депутаты от партии намерены реализовать комплекс законодательных и других мер, в том числе, разработать и внедрить новый общероссийский стандарт первичной медпомощи, а также адресную программу по модернизации станций скорой помощи в отдаленных районах.

Теги: #Единая Россия #здравоохранение #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы работой регионального оператора по обращению с ТКО?
В опросе приняло участие 313 человек
28.01.2022, 19:580 Отсидевший 20 лет за брата-близнеца мужчина вышел на свободу 28.01.2022, 19:400 Начальнику вагонного депо в Новосокольниках указали на нарушения закона 28.01.2022, 19:281 «Единая Россия» проконтролирует выполнение программы реабилитации переболевших COVID-19 28.01.2022, 19:081 Интерактив: Спасти нерядовой памятник
28.01.2022, 18:541 Ввозом 100 животных на территорию Локнянского района заинтересовалась прокуратура 28.01.2022, 18:191 Пользуются ли крупные псковские предприятия благами соцсетей 28.01.2022, 18:101 Билайн создал плагин для регистрации и входа через Мобильный ID на сайты на базе 1С-Битрикс 28.01.2022, 18:100 Школы еще в трех районах Псковской области перейдут на дистанционное обучение
28.01.2022, 18:080 Экс-председателю «Яблока» запретили выезжать за границу 28.01.2022, 18:022 Губернатор поручил УФАС проверить цены тестов на коронавирус в Псковской области 28.01.2022, 18:000 Финалистов «Киномании на Великой» торжественно наградят в Пскове 28.01.2022, 17:530 Драка девушек в Куньинском районе обернулась судом
28.01.2022, 17:496 Александр Нестерук рассказал, где псковичи чаще всего заражаются коронавирусом 28.01.2022, 17:381 «Справедливая Россия - За правду» призвала к объединению всех левых сил 28.01.2022, 17:370 Четверть заболевших коронавирусом в Псковской области переносят омикрон-штамм 28.01.2022, 17:282 Более 10 лифтов ремонтируют в Пскове
28.01.2022, 17:231 Псковский губернатор предложил перевести 30% офисных работников на «удаленку» 28.01.2022, 17:2212 Плановое амбулаторное лечение приостановят в Пскове и Великих Луках 28.01.2022, 17:140 Режим работы псковских учреждений соцзащиты изменится с февраля 28.01.2022, 17:100 Порядка 9 млн зрителей посмотрели культурные программы в Псковской области
28.01.2022, 17:090 Более 140 классов в Пскове и Псковском районе находятся на карантине из-за омикрон-штамма 28.01.2022, 17:020 Псковская область занимает последнее место по заболеваемости коронавирусом на Северо-Западе 28.01.2022, 17:004 Организатора «ресторанного сопротивления» в Петербурге заподозрили в коррупции 28.01.2022, 16:530 Ольга Тимофеева: Модельные библиотеки перетягивают на себя функцию домов культуры
28.01.2022, 16:500 За хранение осколочной гранаты порхович получил условный срок 28.01.2022, 16:450 Прокуратура выявила нарушения в мероприятиях по борьбе с АЧС в Псковской области 28.01.2022, 16:360 Стали известны подробности дела об убийстве в Порхове из-за «женщины раздора» 28.01.2022, 16:311 Почти две тонны потенциально небезопасных яблок уничтожили в Себеже. ВИДЕО
28.01.2022, 16:181 У речки стояли ларёчки. ЛОНГРИД 28.01.2022, 16:170 Симптомы постковидного синдрома у детей напоминают болезнь Кавасаки - инфекционист 28.01.2022, 16:121 Лазерным шоу отметит Псковская область 350-летие со дня рождения Петра Первого 28.01.2022, 16:090 Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов
28.01.2022, 15:510 Четверть псковских работодателей интересуются местом работы «удаленных» сотрудников - опрос 28.01.2022, 15:460 В Пскове перенесли дату начала капремонта улицы Яна Фабрициуса 28.01.2022, 15:367 Первые подростки начали прививаться от коронавируса в Псковской области 28.01.2022, 15:301 «Таблетку» в Пскове начнут реконструировать к 2023 году
28.01.2022, 15:270 Незнакомка лишила пожилую псковичку сбережений под предлогом обмена денег 28.01.2022, 15:230 Псковички завоевали «серебро» на первенстве России по джиу-джитсу 28.01.2022, 15:030 «Подстрочник»: Ольга Тимофеева об итогах 2021 года для псковской культуры. ВИДЕО 28.01.2022, 14:583 Тело утонувшей в крещенской купели женщины нашли в Ленобласти
28.01.2022, 14:500 Снежная ночь ожидается в Псковской области 29 января 28.01.2022, 14:424 Интерактив: Удивили детским садом 28.01.2022, 14:300 Сценическую конструкцию планируют установить на Степановском лужке в Пскове 28.01.2022, 14:290 Тройное ДТП в Пскове обошлось без пострадавших. ФОТО
28.01.2022, 14:201 Лукашенко заявил о возможности войны в случае прямой агрессии против Белоруссии и России 28.01.2022, 14:102 Большой концертный зал филармонии в Пскове капитально отремонтируют 28.01.2022, 14:080 Юрий Сорокин передал теннисный стол общежитию псковского техникума 28.01.2022, 13:563 Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%
28.01.2022, 13:520 Каверинская библиотека переедет в «Дом губернатора» в Пскове в апреле 28.01.2022, 13:510 Два автомобиля столкнулись на улице Советской Армии в Пскове. ФОТО 28.01.2022, 13:430 Строительство центра культурного развития в Пскове займет два года 28.01.2022, 13:381 Лавров: Если ситуация зависит от России, то войны не будет
28.01.2022, 13:340 Более трети россиян хотят на пенсии перебраться в Петербург и Калининград - опрос 28.01.2022, 13:094 Бесконтактную акцию против распространения COVID-19 провели в санатории «Хилово» 28.01.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Ольгой Тимофеевой 28.01.2022, 13:000 Решение о расположении временного моста через Великую пока не принято - эксперт
28.01.2022, 12:542 Вакансии помощника мастера по чистке кроссовок и сборщика люстр предлагают псковичам 28.01.2022, 12:420 «Хайпожоры»: Об угрозе войны и псковских люках. ВИДЕО 28.01.2022, 12:364 Новый рекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в России 28.01.2022, 12:331 Полицейские задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий псковича
28.01.2022, 12:181 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 1414 28.01.2022, 12:130 Кражу восьми телефонов и денег раскрыли усвятские полицейские 28.01.2022, 12:090 «Подстрочник»: Ольга Тимофеева подведет итоги 2021 года для псковской культуры 28.01.2022, 12:080 В Новоржеве молодой человек попался на краже металла с завода
28.01.2022, 12:040 Псковский драмтеатр изменил репертуар из-за болезни актеров 28.01.2022, 12:010 Великолучанин устоял под натиском телефонных мошенников 28.01.2022, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 28.01.2022, 11:550 Наличные в банкоматах Сбера теперь можно снимать с помощью приложения
28.01.2022, 11:520 Водитель «Фольксвагена» врезался в световую опору в Пскове 28.01.2022, 11:500 Псковичам предложили выразить мнение о благоустройстве Гремячей горы 28.01.2022, 11:380 Два «Фольксвагена» столкнулись в Порховском районе, есть пострадавшие 28.01.2022, 11:292 Рейд по контролю за пассажирскими перевозками прошел в Пскове. ФОТО
28.01.2022, 11:240 План работы Молодежного совета рассмотрели в Псковском облсовпрофе 28.01.2022, 11:130 Дорожные знаки приоритета изменятся на перекрестке улиц Советской и Вокзальной в Пскове 28.01.2022, 11:100 Росгвардейцы задержали в псковских магазинах похитителей спиртного 28.01.2022, 11:070 В Пскове определили макеты дизайнерских крышек люков
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru