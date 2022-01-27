Общество

Губернатор поручил УФАС проверить цены тестов на коронавирус в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил УФАС провести проверку цен ПЦР-тестов и экспресс-тестов на коронавирус в регионе. Об этом он сообщил в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня полпред проводил оперштаб и обращал внимание на этот вопрос. Цены в аптеках на экспресс-тестах и цены на ПЦР-тесты у нас в регионе находятся в районе 1,5-2 тысяч рублей», - сказал губернатор.

В решении оперштаба он попросил зафиксировать поручение региональному управлению ФАС России провести проверки аптек и представить их в штаб со своими комментариями, чтобы было понятно, насколько оправданы такие цены.

Кроме того Михаил Ведерников попросил вице-спикера Псковского областного Собрания, главу регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктора Остренко также проконтролировать цены на эту категорию товаров.