Губернатор поручил УФАС проверить цены тестов на коронавирус в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил УФАС провести проверку цен ПЦР-тестов и экспресс-тестов на коронавирус в регионе. Об этом он сообщил в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В решении оперштаба он попросил зафиксировать поручение региональному управлению ФАС России провести проверки аптек и представить их в штаб со своими комментариями, чтобы было понятно, насколько оправданы такие цены.
Кроме того Михаил Ведерников попросил вице-спикера Псковского областного Собрания, главу регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктора Остренко также проконтролировать цены на эту категорию товаров.