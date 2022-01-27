Общество

Псковские власти объяснили подрядчикам, как надо убирать город

Ответственным за уборку Пскова подрядным организациям дан ряд поручений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города по итогам совещания сити-менеджера Бориса Елкина с представителями компаний «Псковавтодор» и «СитиИнвестГрупп».

В частности, от них требуется оперативно реагировать на погодные изменения и в ручном режиме корректировать график работы.

Рекомендовано сдвинуть время пересменки, чтобы в 7 утра, когда улицы города относительно пусты, вся дорожная техника уже работала на линии.

Также подрядчикам поручено сместить время уборки «узких мест», чтобы не создавать заторы транспорта в утренние часы-пик, а небольшие улицы в центре города чистить ночью, когда они свободны от припаркованного транспорта.

Кроме того, от ответственных за уборку города потребовали убрать снежные наносы и расчистить ливневые колодцы на стыке тротуаров и пешеходных переходов, а также уделить особое внимание очистке и обработке пешеходных зон.

Глава администрации города Пскова Борис Елкин обратил внимание, что в выходные дни снова ожидается снег, и поставил задачу подготовиться к оперативному устранению последствий снегопада.