Общество

Псковичей предупредили о метели ночью 30 января

Ночью 30 января в Пскове прогнозируется метель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

«Ночью 30 января местами по Пскову и области ожидается сильный снег, метель, усиление южного ветра», говорится в сообщении синоптиков.

В региональном управлении МЧС напомнили о правилах безопасности во время метели:

воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;

поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии, закройте газовые краны;

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев;

научите детей, как действовать во время непогоды;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач);

остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей.

При сильном ветре необходимо:

убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

закрыть окна;

поставить машину в гараж При отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице - обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».