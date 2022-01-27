Псковичей предупредили о метели ночью 30 января

Ночью 30 января в Пскове прогнозируется метель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.
«Ночью 30 января местами по Пскову и области ожидается сильный снег, метель, усиление южного ветра», говорится в сообщении синоптиков.
В региональном управлении МЧС напомнили о правилах безопасности во время метели:
- воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;
- поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии, закройте газовые краны;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев;
- научите детей, как действовать во время непогоды;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач);
- остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.
- закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей.
При сильном ветре необходимо:
- убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- закрыть окна;
- поставить машину в гараж При отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице - обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».