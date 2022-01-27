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Общество

Псковичей предупредили о метели ночью 30 января

29.01.2022 13:05|ПсковКомментариев: 0

Ночью 30 января в Пскове прогнозируется метель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

«Ночью 30 января местами по Пскову и области ожидается сильный снег, метель, усиление южного ветра», говорится в сообщении синоптиков.

В региональном управлении МЧС напомнили о правилах безопасности во время метели:

  • воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;
  • поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии, закройте газовые краны;
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев;
  • научите детей, как действовать во время непогоды;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач);
  • остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.
  • закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей.

При сильном ветре необходимо:

  • убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу; 
  • закрыть окна;
  • поставить машину в гараж При отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице - обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

Теги: #МЧС #погода #метель
Источник: Псковская Лента Новостей
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