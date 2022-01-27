Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
бравая сотня
Смотри и слушай на псковском «Эхо»
ОЖД ИТОГИ-2021
отпечаталось в сердце
соцсети завоевали регион
Итоги акции «Псковэнергосбыта»
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
политические итоги - 2021
Сжиженный газ в баллонах
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 27.01.2022 23:5311 Три новых очага распространения COVID-19 выявили в Псковской области 29.01.2022 18:500 Более 7 миллиардов рублей выделили регионам на поддержку поликлиник 29.01.2022 18:000 Псковичей приглашают к участию в молодежных Дельфийских играх 29.01.2022 16:300 Потепление до +3 градусов ожидается в Псковской области днем 30 января 29.01.2022 15:200 Памятные мероприятия к 78 годовщине освобождения прошли в Новосокольническом районе 29.01.2022 14:551 Незадекларированный велосипед за 700 тысяч рублей обнаружили на границе в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 26.01.2022 07:280 Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области 23.01.2022 16:095 Подробности смертельного ДТП в Псковской области сообщили в полиции. ФОТО 27.01.2022 14:179 Первые 150 согласий на вакцинацию детей «Спутником М» подали жители Псковской области 24.01.2022 18:190 Одностороннее движение по всей улице Карла Маркса в Пскове введут в феврале 26.01.2022 15:4713 Дистанционное обучение введут в псковских школах с 27 января
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичей приглашают к участию в молодежных Дельфийских играх

29.01.2022 18:00|ПсковКомментариев: 0

Псковичей приглашают к участию в двадцать первых молодежных Дельфийских играх. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном колледже искусств.

Прием заявок на участие на участие в региональном туре Дельфийских игр продолжится до 2 февраля.

Отборочный тур проводится по номинациям культуры и искусства:

  • Фортепиано
  • Скрипка
  • Театр
  • Художественное чтение
  • ИЗО
  • Балалайка
  • Домра
  • Баян/аккордеон
  • Классическая гитара
  • Саксофон
  • Флейта
  • Академическое пение
  • Сольное народное пение
  • Ансамблевое народное пение
  • Эстрадное пение (сольное исполнение; дуэт/трио; коллективы)
  • Классический танец
  • Народный танец
  • Современная хореография
  • Тележурналистика
  • Фотография
  • Кулинарное искусство
  • Парикмахерское искусство
  • Дизайн одежды
  • Искусство воспитания
  • Визуализация и презентация научного исследования
  • Защита персональных данных
  • Эпидемиология и биоинформатика
  • Научно-популярный «ТикТок»
  • Художественные ремесла
  • Народные инструменты (сольное исполнение; коллективы)
  • Духовые инструменты
  • Цирковое искусство (сольное исполнение, коллективы)

Выступления по номинациям пройдут в соответствии с требованиями конкурсной и фестивальной программ, размещенными на сайте. Отборочный тур проводится в заочной форме (предоставление видеозаписи).

Региональный этап состоится с 3 по 12 февраля 2022 года. Победители тура примут участие в играх на уровне России в составе делегации Псковской области.

Жюри, в состав которого входят видные деятели культуры Псковской области, ведущие преподаватели образовательных организаций России (по направлениям), руководители профессиональных ассоциаций и союзов, определяет победителей отборочного этапа (I, II, III место). Конкурсанты, не прошедшие отбор, получат сертификаты участников.

«В Псковском областном колледже искусств уже прошел муниципальный этап. По результатам прослушиваний на региональный тур ХХI Молодежных Дельфийских игр России представлены 18 кандидатур в сольной номинации и 2 творческих коллектива», - добавили в коледже искусств.

Теги: #искусство #колледж искусств
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы работой регионального оператора по обращению с ТКО?
В опросе приняло участие 426 человек
29.01.2022, 19:050 Движение у торгового центра в Псковском районе затруднено из-за ДТП 29.01.2022, 18:500 Более 7 миллиардов рублей выделили регионам на поддержку поликлиник 29.01.2022, 18:261 Псковичка попала в ДТП с разбившей чужой автомобиль женщиной. ВИДЕО 29.01.2022, 18:000 Псковичей приглашают к участию в молодежных Дельфийских играх
29.01.2022, 17:350 Псковская область заняла первое место в рейтинге регионов по продвижению мер поддержки бизнеса в рамках нацпроекта 29.01.2022, 17:153 Владимир Путин предложил выплачивать пенсию бездомным 29.01.2022, 16:502 Автомобилист сбил женщину в Пскове 29.01.2022, 16:300 Потепление до +3 градусов ожидается в Псковской области днем 30 января
29.01.2022, 16:100 Разбившие чужой автомобиль во дворе дома псковичи попали на камеру наблюдения. ВИДЕО 29.01.2022, 15:403 Великолучанин фиктивно прописал у себя дома гражданку Узбекистана 29.01.2022, 15:200 Памятные мероприятия к 78 годовщине освобождения прошли в Новосокольническом районе 29.01.2022, 14:551 Незадекларированный велосипед за 700 тысяч рублей обнаружили на границе в Псковской области
29.01.2022, 14:352 Юрия Кремнева назначили директором Псковского районного центра культуры 29.01.2022, 14:150 Николай Козловский объяснил причины отключения отопления в доме в Великих Луках 29.01.2022, 13:475 Ограждение вокруг псковского детского сада, из которого сбежал ребенок, заменят в 2022 году 29.01.2022, 13:250 Псковичку задержали при попытке украсть постельное белье
29.01.2022, 13:050 Псковичей предупредили о метели ночью 30 января 29.01.2022, 12:454 Семь человек скончались от коронавируса в Псковской области 29.01.2022, 12:300 Человек погиб при пожаре в Псковском районе 29.01.2022, 12:156 Володин напомнил о вступающих в силу 1 февраля социально значимых законах
29.01.2022, 11:550 Нетрезвый водитель вновь попал в поле зрения великолукских полицейских 29.01.2022, 11:357 Два ребенка умерли от коронавируса в СЗФО 29.01.2022, 11:100 Вирусолог спрогнозировал сроки пятой волны коронавируса в России 29.01.2022, 10:500 Псковичку задержали при попытке расплатиться фальшивой купюрой
29.01.2022, 10:300 Опрос ПЛН-ТВ: Удовлетворены ли вы работой регионального оператора по обращению с ТКО? 29.01.2022, 10:103 Псковские росгвардейцы встретились с жительницей блокадного Ленинграда 29.01.2022, 09:500 Почти 1000 человек за сутки привились первым компонентом вакцины от COVID-19 29.01.2022, 09:300 Жительницу Кингисеппа ищут в Псковской области
29.01.2022, 09:090 Новый очаг коронавируса зафиксировали в санатории в Псковской области 28.01.2022, 23:554 США заявили о подготовке к переброске войск в Европу 28.01.2022, 23:540 Туристические перспективы Великих Лук обозначил Николай Козловский 28.01.2022, 23:2721 Убыль населения в России впервые превысила миллион человек за год
28.01.2022, 23:096 Михаил Ведерников внес очередные изменения в антиковидный Указ 28.01.2022, 22:430 «Жигули» разорвало на части в ДТП с фурой на трассе Петербург - Псков 28.01.2022, 22:190 Предприниматель из Пскова поплатился за подкуп новгородской чиновницы 28.01.2022, 21:241 Псковские власти объяснили подрядчикам, как надо убирать город
28.01.2022, 21:160 Художник отрезал себе нос и уши, чтобы стать похожим на героя комиксов 28.01.2022, 20:462 Глава Великих Лук прокомментировал рост числа заразившихся COVID-19 28.01.2022, 20:220 За угрозу убийством молотком житель Куньинского района предстанет перед судом 28.01.2022, 19:580 Отсидевший 20 лет за брата-близнеца мужчина вышел на свободу
28.01.2022, 19:400 Начальнику вагонного депо в Новосокольниках указали на нарушения закона 28.01.2022, 19:289 «Единая Россия» проконтролирует выполнение программы реабилитации переболевших COVID-19 28.01.2022, 19:081 Интерактив: Спасти нерядовой памятник 28.01.2022, 18:541 Ввозом 100 животных на территорию Локнянского района заинтересовалась прокуратура
28.01.2022, 18:192 Пользуются ли крупные псковские предприятия благами соцсетей 28.01.2022, 18:101 Билайн создал плагин для регистрации и входа через Мобильный ID на сайты на базе 1С-Битрикс 28.01.2022, 18:102 Школы еще в трех районах Псковской области перейдут на дистанционное обучение 28.01.2022, 18:080 Экс-председателю «Яблока» запретили выезжать за границу
28.01.2022, 18:023 Губернатор поручил УФАС проверить цены тестов на коронавирус в Псковской области 28.01.2022, 18:000 Финалистов «Киномании на Великой» торжественно наградят в Пскове 28.01.2022, 17:530 Драка девушек в Куньинском районе обернулась судом 28.01.2022, 17:496 Александр Нестерук рассказал, где псковичи чаще всего заражаются коронавирусом
28.01.2022, 17:382 «Справедливая Россия - За правду» призвала к объединению всех левых сил 28.01.2022, 17:371 Четверть заболевших коронавирусом в Псковской области переносят омикрон-штамм 28.01.2022, 17:283 Более 10 лифтов ремонтируют в Пскове 28.01.2022, 17:231 Псковский губернатор предложил перевести 30% офисных работников на «удаленку»
28.01.2022, 17:2226 Плановое амбулаторное лечение приостановят в Пскове и Великих Луках 28.01.2022, 17:140 Режим работы псковских учреждений соцзащиты изменится с февраля 28.01.2022, 17:100 Порядка 9 млн зрителей посмотрели культурные программы в Псковской области 28.01.2022, 17:090 Более 140 классов в Пскове и Псковском районе находятся на карантине из-за омикрон-штамма
28.01.2022, 17:020 Псковская область занимает последнее место по заболеваемости коронавирусом на Северо-Западе 28.01.2022, 17:004 Организатора «ресторанного сопротивления» в Петербурге заподозрили в коррупции 28.01.2022, 16:530 Ольга Тимофеева: Модельные библиотеки перетягивают на себя функцию домов культуры 28.01.2022, 16:500 За хранение осколочной гранаты порхович получил условный срок
28.01.2022, 16:450 Прокуратура выявила нарушения в мероприятиях по борьбе с АЧС в Псковской области 28.01.2022, 16:360 Стали известны подробности дела об убийстве в Порхове из-за «женщины раздора» 28.01.2022, 16:312 Почти две тонны потенциально небезопасных яблок уничтожили в Себеже. ВИДЕО 28.01.2022, 16:183 У речки стояли ларёчки. ЛОНГРИД
28.01.2022, 16:176 Симптомы постковидного синдрома у детей напоминают болезнь Кавасаки - инфекционист 28.01.2022, 16:122 Лазерным шоу отметит Псковская область 350-летие со дня рождения Петра Первого 28.01.2022, 16:092 Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов 28.01.2022, 15:510 Четверть псковских работодателей интересуются местом работы «удаленных» сотрудников - опрос
28.01.2022, 15:460 В Пскове перенесли дату начала капремонта улицы Яна Фабрициуса 28.01.2022, 15:368 Первые подростки начали прививаться от коронавируса в Псковской области 28.01.2022, 15:301 «Таблетку» в Пскове начнут реконструировать к 2023 году 28.01.2022, 15:270 Незнакомка лишила пожилую псковичку сбережений под предлогом обмена денег
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru