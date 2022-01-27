Общество

Псковичей приглашают к участию в молодежных Дельфийских играх

Псковичей приглашают к участию в двадцать первых молодежных Дельфийских играх. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном колледже искусств.

Прием заявок на участие на участие в региональном туре Дельфийских игр продолжится до 2 февраля.

Отборочный тур проводится по номинациям культуры и искусства:

Фортепиано

Скрипка

Театр

Художественное чтение

ИЗО

Балалайка

Домра

Баян/аккордеон

Классическая гитара

Саксофон

Флейта

Академическое пение

Сольное народное пение

Ансамблевое народное пение

Эстрадное пение (сольное исполнение; дуэт/трио; коллективы)

Классический танец

Народный танец

Современная хореография

Тележурналистика

Фотография

Кулинарное искусство

Парикмахерское искусство

Дизайн одежды

Искусство воспитания

Визуализация и презентация научного исследования

Защита персональных данных

Эпидемиология и биоинформатика

Научно-популярный «ТикТок»

Художественные ремесла

Народные инструменты (сольное исполнение; коллективы)

Духовые инструменты

Цирковое искусство (сольное исполнение, коллективы)

Выступления по номинациям пройдут в соответствии с требованиями конкурсной и фестивальной программ, размещенными на сайте. Отборочный тур проводится в заочной форме (предоставление видеозаписи).

Региональный этап состоится с 3 по 12 февраля 2022 года. Победители тура примут участие в играх на уровне России в составе делегации Псковской области.

Жюри, в состав которого входят видные деятели культуры Псковской области, ведущие преподаватели образовательных организаций России (по направлениям), руководители профессиональных ассоциаций и союзов, определяет победителей отборочного этапа (I, II, III место). Конкурсанты, не прошедшие отбор, получат сертификаты участников.

«В Псковском областном колледже искусств уже прошел муниципальный этап. По результатам прослушиваний на региональный тур ХХI Молодежных Дельфийских игр России представлены 18 кандидатур в сольной номинации и 2 творческих коллектива», - добавили в коледже искусств.