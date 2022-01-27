Общество

Циклон Мари с метелями и шквалистым ветром накроет Псковскую область ночью

Циклон Мари с метелями и шквалистым ветром накроет Псковскую область ночью. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Россети Северо-Запад».

Филиалы «Россетей» в Псковской и Новгородской областях работают в режиме повышенной готовности, отметили в компании.

211 аварийных бригад и 258 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 79 дизельных генераторов общей мощностью 4,1 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Прогнозируется, что непогода сохранится до воскресенья.

«Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение», - добавили в компании.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220.