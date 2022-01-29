В Псковской области более 4 тысяч человек лечатся от коронавируса дома

В Псковской области 4 300 человек лечатся от коронавируса дома. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«Сегодня 4 600 жителей Псковской области болеют коронавирусом. Благодаря вакцинации 4 300 человек лечатся дома и не нуждаются в госпитализации. Записывайтесь на прививку для защиты своего здоровья!» - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.
В настоящее время первую прививку от COVID-19 сделали 282 165 псковичей (+772 за сутки), обе - 274 319 жителей области (+303), ревакцинировались 39 122 человека (0).