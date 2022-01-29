Общество

Переход соцучреждений на закрытый режим работы из-за COVID-19 обсудили в Псковской области

Губернатор Псковской области провел рабочее встречу с председателем регионального комитета по социальной защите Ольгой Евстигнеевой. Они обсудили вопросы текущей работы подведомственных учреждений и планы органа исполнительной власти на 2022 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь губернатор попросил доложить о переходе соцучреждений на закрытый режим работы. Это затронет 31 государственную организацию стационарного обслуживания.

«Сложная эпидобстановка диктует особые условия для работы соцучреждений. Их постояльцев мы должны защитить от COVID-19», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Ольга Евстигнеева отметила, что на закрытый режим работы соцучреждения перейдут в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ. В организациях будут обеспечены все условия для санитарной безопасности. Губернатор поручил держать этот вопрос на контроле.

Также Михаил Ведерников обратил внимание, что в настоящее время поступает много обращений от многодетных семей по поводу получения соответствующего удостоверения. «Необходимо решить, как будет выглядеть этот документ, будет ли защищен цифровой подписью или иметь уникальный QR-код», — отметил глава региона и поручил проработать этот вопрос.

В завершение Михаил Ведерников обсудил с Ольгой Евстигнеевой реализацию в 2022 году такой меры поддержки, как социальный контракт. Руководитель профильного комитета сообщила, что в прошлом году было заключено почти 1,7 тыс. контрактов. В текущем году региону выделено 700 млн рублей федеральных средств. При такой поддержке есть возможность заключить около 3,5 тыс. социальных контрактов. Губернатор поручил устроить максимальное информационное сопровождение для данной меры поддержки населения.

«В области это новое направление пользуется большим спросом. Необходимо максимально широко освещать успешные практики тех, кто получил выплаты и эффективно воспользовался ими для развития своего дела», - сказал Михаил Ведерников.