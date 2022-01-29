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Общество

Еще шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области

30.01.2022 12:14|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области еще шесть человек скончались от коронавируса. Число летальных исходов из-за COVID-19 возросло до 1427, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в области выявили 249 новых случаев заболевания коронавирусом, всего – 75 423. Выздоровел 141 человек, всего - 70 434.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 24785
Великие Луки – 12081
Бежаницкий район – 848
Великолукский район – 1964
Гдовский район – 1204
Дедовичский район – 1751
Дновский район – 590
Красногородский район – 728
Куньинский район – 672
Локнянский район – 671
Невельский район – 3054
Новоржевский район – 884
Новосокольнический район – 2144
Опочецкий район – 2473
Островский район – 3314
Палкинский район – 720
Печорский район – 1686
Плюсский район – 1159
Порховский район –  2464
Псковский район – 6297
Пустошкинский район – 775
Пушкиногорский район – 897
Пыталовский район – 837
Себежский район – 1756
Стругокрасненский район – 1147
Усвятский район – 476
Иногородние (с 30.12.2020) - 46/

Теги: #Псковская область #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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