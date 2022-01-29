Общество

Еще шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области

В Псковской области еще шесть человек скончались от коронавируса. Число летальных исходов из-за COVID-19 возросло до 1427, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в области выявили 249 новых случаев заболевания коронавирусом, всего – 75 423. Выздоровел 141 человек, всего - 70 434.

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Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 24785

Великие Луки – 12081

Бежаницкий район – 848

Великолукский район – 1964

Гдовский район – 1204

Дедовичский район – 1751

Дновский район – 590

Красногородский район – 728

Куньинский район – 672

Локнянский район – 671

Невельский район – 3054

Новоржевский район – 884

Новосокольнический район – 2144

Опочецкий район – 2473

Островский район – 3314

Палкинский район – 720

Печорский район – 1686

Плюсский район – 1159

Порховский район – 2464

Псковский район – 6297

Пустошкинский район – 775

Пушкиногорский район – 897

Пыталовский район – 837

Себежский район – 1756

Стругокрасненский район – 1147

Усвятский район – 476

Иногородние (с 30.12.2020) - 46/