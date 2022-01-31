Общество

Три школы в Псковской области перешли на дистанционное обучение

Две школы в Бежаницком районе и одну в Пыталовском районе перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

В Бежаницкой средней школе и в Чихачевской средней школе ввели ограничительные мероприятия по новой коронавирусной инфекции, учеников до 6 февраля перевели на дистанционное обучение.

Также ограничительные мероприятия введены в Пыталовской средней школе, дети находятся на дистанционном обучении.

Смотрите также Школы еще в трех районах Псковской области перейдут на дистанционное обучение

Напомним, с 27 января по 6 февраля на дистанционный формат работы перешли школы и учреждения дополнительного образования Пскова и Псковского района.